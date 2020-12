Virtus Entella-Pordenone, al via la 13a di Serie B (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’anno scorso due sorprese da neopromosse, quest’anno invece sono partiti tutt’altro che bene. Virtus Entella e Pordenone stanno affrontando un brutto periodo, e stasera alle 19:00 inaugureranno la 13a giornata Serie B. La vittoria serve al Pordenone per tornare in corsa Playoff, ma ancora di più alla Virtus Entella che sta vivendo una situazione complessa dietro le quinte. Virtus Entella, una situazione complessa Cambia l’allenatore, ma in casa della Virtus Entella non è cambiata la musica: 4 sconfitte in altrettante partite, situazione molto buia per i liguri, ultimi in classifica e unica squadra a non aver ancora vinto in questa stagione. Dopo le brutte sconfitte con Empoli e Monza la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’anno scorso due sorprese da neopromosse, quest’anno invece sono partiti tutt’altro che bene.stanno affrontando un brutto periodo, e stasera alle 19:00 inaugureranno la 13a giornataB. La vittoria serve alper tornare in corsa Playoff, ma ancora di più allache sta vivendo una situazione complessa dietro le quinte., una situazione complessa Cambia l’allenatore, ma in casa dellanon è cambiata la musica: 4 sconfitte in altrettante partite, situazione molto buia per i liguri, ultimi in classifica e unica squadra a non aver ancora vinto in questa stagione. Dopo le brutte sconfitte con Empoli e Monza la ...

