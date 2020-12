Ricorso Juve-Napoli: decisione a sorpresa della FIGC non si costituisce (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci saranno solo gli incartamenti presentati dal Napoli dinnanzi al tribunale del CONI mercoledì 15 dicembre. La FIGC, infatti, ha deciso di non costituirsi in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci saranno solo gli incartamenti presentati daldinnanzi al tribunale del CONI mercoledì 15 dicembre. La, infatti, ha deciso di non costituirsi in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

forumJuventus : ? Juve, accolto ricorso squalifica Morata ???? Lo spagnolo ci sarà contro il Genoa ?? - mnemocs : RT @matty23_: @repubblica è una vergogna se la partita verrà recuperata mi aspetto che la juve faccia ricorso - matty23_ : @repubblica è una vergogna se la partita verrà recuperata mi aspetto che la juve faccia ricorso - Napoliflash24 : Ricorso Juve-Napoli: la Figc non si costituisce davanti al Coni - - TUTTOJUVE_COM : Ricorso Juve-Napoli, avv. Chiacchio: 'La FIGC non è si costituita, vantaggio per gli azzurri. E sul -1...' -