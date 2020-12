PSG: Tuchel a rischio esonero, ipotesi Allegri (Di venerdì 18 dicembre 2020) Quando alleni una squadra che può permettersi di schierare contemporaneamente Neymar e Mbappè, qualificarsi agli ottavi di Champions League può non essere sufficiente a salvare la panchina. Questo è quello che sta succedendo all’allenatore del PSG Thomas Tuchel che rischia l’esonero a causa del rendimento al di sotto delle aspettative in Ligue 1, doveha già subito quattro sconfitte in quindici giornate. La sfida di domenica contro la capolista Lille potrebbe costargli il posto in caso di sconfitta. Secondo la “Espn”, sarebbero due gli spettatori interessati: Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juve, in particolare, è molto apprezzato da Leonardo. In ogni caso è difficile che a fine stagione arrivi il rinnovo per Tuchel. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Quando alleni una squadra che può permettersi di schierare contemporaneamente Neymar e Mbappè, qualificarsi agli ottavi di Champions League può non essere sufficiente a salvare la panchina. Questo è quello che sta succedendo all’allenatore del PSG Thomasche rischia l’a causa del rendimento al di sotto delle aspettative in Ligue 1, doveha già subito quattro sconfitte in quindici giornate. La sfida di domenica contro la capolista Lille potrebbe costargli il posto in caso di sconfitta. Secondo la “Espn”, sarebbero due gli spettatori interessati: Mauricio Pochettino e Massimiliano. L’ex allenatore della Juve, in particolare, è molto apprezzato da Leonardo. In ogni caso è difficile che a fine stagione arrivi il rinnovo per. SportFace.

