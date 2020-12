Pica | pasticcio tavolini | Osp non sia danno per esercenti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Queste le parole di Claudio, presidente Fiepet-Conf: “Il gransuidel centro storico evidenziato anche oggi dalla stampa che vede fioccare i dinieghi da parte dell’amministrazione municipale aglidel centro storico che avevano fatto richiesta per allargare l’occupazione di suolo pubblico, come previsto dal Campidoglio, rischia di creare danni economici pesanti ai pubblici esercizi.” “Una beffa che portera’ l’inevitabile ricorso a contenziosi, a fronte del fatto che ristoranti, bar e locali della Capitale hanno fatto anche investimenti importanti al fine di continuare l’attivita’ commerciale. Se siamo in emergenza ci attendiamo soluzioni straordinarie e non pezze d’appoggio utili solo a generare caos tra uffici amministrativi ed operatori.” Continua ...