“Minacciata di morte”. Eva Henger choc, attacchi pesantissimi dopo la sua denuncia a Pomeriggio 5 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Eva Henger è tornata a parlare a ‘Pomeriggio 5’ dopo quello che è accaduto sulla tomba del suo ex marito Riccardo Schicchi. Nelle scorse ore l’attrice aveva riferito: “Sono molto arrabbiata perché io avevo già segnalato sia ad aprile che ad agosto che la tomba piano piano si stava inclinando. E mi sono state date delle risposte ridicole. Ci hanno detto che eravamo dei rompiscatole. Io credo che loro volessero già sgomberare quella situazione. Io ho lasciato tutti i recapiti telefonici”. Poi aveva detto ancora: “Ho chiesto di contattarmi se ci fosse stato qualcosa di grave. Invece sono venuta a sapere di questa situazione grazie ad un amico. Per me è stato un tuffo al cuore, ma dove sta il comune?”. In seguito a questa sua denuncia è stata Minacciata di morte, infatti ha rivelato sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Evaè tornata a parlare a ‘5’quello che è accaduto sulla tomba del suo ex marito Riccardo Schicchi. Nelle scorse ore l’attrice aveva riferito: “Sono molto arrabbiata perché io avevo già segnalato sia ad aprile che ad agosto che la tomba piano piano si stava inclinando. E mi sono state date delle risposte ridicole. Ci hanno detto che eravamo dei rompiscatole. Io credo che loro volessero già sgomberare quella situazione. Io ho lasciato tutti i recapiti telefonici”. Poi aveva detto ancora: “Ho chiesto di contattarmi se ci fosse stato qualcosa di grave. Invece sono venuta a sapere di questa situazione grazie ad un amico. Per me è stato un tuffo al cuore, ma dove sta il comune?”. In seguito a questa suaè statadi, infatti ha rivelato sempre ...

fofinhobello : @HermanniTest Eugenio il famoso stato di diritto inventato da te chiedilo a Mila la16enne lesbica di Nizza che vive… - MirfetPiccolo : @MircoBars @bellosguardo90 @LBorsetta @ilpost Non è una domanda stupida, anzi. Infatti quella situazione non esiste… - hesvIwt : la giornata è iniziata benissimo, sono stata minacciata di morte dai miei compagni di classe e ho avuto un attacco… - gpellarin84 : RT @FedeAngeli: Un anno fa arrivò la prima conferma alla mia inchiesta del 2013. Mafia. Mi é costato una vita senza più libertà Fui seque… - MErsettis : RT @apulderico: ad azioni di sabotaggio e alle manifestazioni contro la guerra e per questo fu minacciata di morte dall'impiegato comunale… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacciata morte Minaccia di morte: quando non è reato La Legge per Tutti Theo van Gogh

BIOGRAFIA. Regista e attore. Nipote del celebre pittore, è autore di venti film, alcuni dei quali presentati al Festival di Cannes. Autore di varie opere critiche sulla società ...

Pomeriggio 5, tomba Schicchi crollata. Barbara d’Urso: “Scandaloso!”

Tomba di Riccardo Schicchi crollata, Barbara d'Urso indignata a Pomeriggio Cinque: "Scandaloso!" Ieri Eva Henger è intervenuta a Pomeriggio 5 per ...

BIOGRAFIA. Regista e attore. Nipote del celebre pittore, è autore di venti film, alcuni dei quali presentati al Festival di Cannes. Autore di varie opere critiche sulla società ...Tomba di Riccardo Schicchi crollata, Barbara d'Urso indignata a Pomeriggio Cinque: "Scandaloso!" Ieri Eva Henger è intervenuta a Pomeriggio 5 per ...