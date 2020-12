Metti un pomeriggio a casa di Kate Middleton, con «William che ti prepara il tè» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Fare visita a William d’Inghilterra e sua moglie Kate Middleton nella loro casa di campagna ad Amner Hall, nel Norfolk, non è tra gli eventi più probabili nell’esistenza di un comune mortale. Ma gli eventuali fortunati con molta probabilità vedrebbero «il principe William che prepara il tè». Lo ha raccontato a People una fonte vicina ai Cambridge precisando che la dimora nel Norfolk «è una casa incantevole e accogliente, non un palazzo lussuoso e soffocante». Nell’amatissima tenuta di campagna a circa 180 chilometri a nord di Londra William e Kate, la scorsa primavera, hanno trascorso la maggior parte del lockdown coi tre figli George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2. E sempre ad Amner Hall, nei giorni scorsi, si sono messi in posa coi loro bambini per la bellissima cartolina di Natale 2020, tra balle di fieno e cataste di legno. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) Fare visita a William d’Inghilterra e sua moglie Kate Middleton nella loro casa di campagna ad Amner Hall, nel Norfolk, non è tra gli eventi più probabili nell’esistenza di un comune mortale. Ma gli eventuali fortunati con molta probabilità vedrebbero «il principe William che prepara il tè». Lo ha raccontato a People una fonte vicina ai Cambridge precisando che la dimora nel Norfolk «è una casa incantevole e accogliente, non un palazzo lussuoso e soffocante». Nell’amatissima tenuta di campagna a circa 180 chilometri a nord di Londra William e Kate, la scorsa primavera, hanno trascorso la maggior parte del lockdown coi tre figli George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2. E sempre ad Amner Hall, nei giorni scorsi, si sono messi in posa coi loro bambini per la bellissima cartolina di Natale 2020, tra balle di fieno e cataste di legno.

