LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: tutto pronto per il via, Dominik Paris parte con il pettorale numero 1 (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 11.36 I grandi favoriti saranno i soliti noti, da Matthias Mayer a Vincent Kriechmayr, passando ovviamente per i norvegesi Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud ed il nostro Dominik Paris e per gli outsider di lusso Alexis Pinturault e Marco Odermatt. 11.33 Vedremo se anche gli altri nostri rappresentanti sapranno inserirsi nella lotta. Emanuele Buzzi e Christof Innerhofer sono pronti alla zampata giusta sulle nevi italiane. 11.30 Dopo l’esordio della scorsa settimana Dominik Paris cerca ulteriori conferme a LIVEllo fisico. Gli 11 mesi senza gare ovviamente si stanno facendo sentire, ma gli ottimi segnali della Val d’Isere ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 11.36 I grandi favoriti saranno i soliti noti, da Matthias Mayer a Vincent Kriechmayr, passando ovviamente per i norvegesi Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud ed il nostroe per gli outsider di lusso Alexis Pinturault e Marco Odermatt. 11.33 Vedremo se anche gli altri nostri rappresentanti sapranno inserirsi nella lotta. Emanuele Buzzi e Christof Innerhofer sono pronti alla zampata giusta sulle nevi italiane. 11.30 Dopo l’esordio della scorsa settimanacerca ulteriori conferme allo fisico. Gli 11 mesi senza gare ovviamente si stanno facendo sentire, ma gli ottimi segnali della Val d’Isere ...

Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA del super G #ValGardena, valido per la stagione 2020-2021 dello #scialpinomaschile - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: si inizia a fare sul serio sulla Saslong, #Paris e #Innerhofer ci… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Marta Bassino n.3 Goggia n.6 - #alpino #Discesa #d’Isere #DIRETTA:… - skiworldcup : RT @Eurosport_IT: INIZIA IL GRAN WEEK-END CON LA COPPA DEL MONDO DI SCI! ?? Si parte alle 10:20 con la discesa femminile e si prosegue con… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Marta Bassino n.3 Goggia n.6 - #alpino #Discesa #d’Isere #DIRETTA: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia è seconda, cade Federica Brignone OA Sport LIVE dalla Val Gardena: Paris apre il super-g sulla Saslong. "Chissà, il n° 1 potrebbe anche salvarmi"

Super-g della Val Gardena che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.45 con il servizio di live timing FIS ... penultimo in partenza. lo sci rossignol react 4 sport con attacco xpress ...

Val d'Isère da sogno: LIVE per la prima discesa femminile, sulla Oreiller-Killy si parte alle 10.30

Sarà Francesca Marsaglia ad aprire la stagione della velocità, con quattro azzurre tra le prime sette partenti. Da Suter con il 9 a Lie con il 29, sarà ...

Super-g della Val Gardena che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.45 con il servizio di live timing FIS ... penultimo in partenza. lo sci rossignol react 4 sport con attacco xpress ...Sarà Francesca Marsaglia ad aprire la stagione della velocità, con quattro azzurre tra le prime sette partenti. Da Suter con il 9 a Lie con il 29, sarà ...