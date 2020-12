La Casellati attacca Conte: “Incomprensibile ritardo sulle regole per Natale” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – “Incomprensibile che gli italiani non sappiano ancora come passeranno il Natale“: la presidente del Senato Casellati attacca Conte. Nel mirino ovviamente il ritardo sulle restrizioni per le festività. Infatti verranno stabilite non prima di stasera, al Consiglio dei ministri. “E’ Incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi. regole anche ferree, ma certe“, punta il dito la Casellati. “Perché è inimmaginabile che ci si trovi all’ultimo momento di fronte al fatto di non potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato”, fa presente. In tal senso, è necessario “garantire ai familiari il diritto all’ultimo saluto”, che è “un atto di civiltà che non si può negare, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – “che gli italiani non sappiano ancora come passeranno il“: la presidente del Senato. Nel mirino ovviamente ilrestrizioni per le festività. Infatti verranno stabilite non prima di stasera, al Consiglio dei ministri. “E’che gli italiani non sappiano come comportarsi.anche ferree, ma certe“, punta il dito la. “Perché è inimmaginabile che ci si trovi all’ultimo momento di fronte al fatto di non potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato”, fa presente. In tal senso, è necessario “garantire ai familiari il diritto all’ultimo saluto”, che è “un atto di civiltà che non si può negare, ...

