Il Trono di Spade: HBO non esclude altri spinoff dopo House of The Dragon (Di venerdì 18 dicembre 2020) HBO non esclude la realizzazione di ulteriori spinoff del cult Il Trono di Spade dopo la realizzazione di House of the Dragon. Il Trono di Spade potrebbe avere nuovi spinoff dopo il già annunciato House of the Dragon di cui si sta iniziando a delineare il cast e il team al lavoro dietro le quinte. Casey Bloys, responsabile dei contenuti di HBO, ha infatti condiviso un piccolo aggiornamento riguardante i progetti tratti dalle opere di George R.R. Martin. Bloys, in un'intervista rilasciata a Variety, ha dichiarato parlando della saga legata a Il Trono di Spade: "Abbiamo a disposizione una risorsa grandiosa e un mondo fantastico. Quindi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020) HBO nonla realizzazione di ulterioridel cult Ildila realizzazione diof the. Ildipotrebbe avere nuoviil già annunciatoof thedi cui si sta iniziando a delineare il cast e il team al lavoro dietro le quinte. Casey Bloys, responsabile dei contenuti di HBO, ha infatti condiviso un piccolo aggiornamento riguardante i progetti tratti dalle opere di George R.R. Martin. Bloys, in un'intervista rilasciata a Variety, ha dichiarato parlando della saga legata a Ildi: "Abbiamo a disposizione una risorsa grandiosa e un mondo fantastico. Quindi ...

HyperPixie_ : Oggi calma e rilassata come il drago di Danaerys mentre scioglie il trono di spade - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Trono di Spade: HBO non esclude altri spinoff dopo House of The Dragon - jaimelvannister : Stannis of the House Baratheon unico vero erede del Trono di Spade. Ucciso con le spalle poggiate ad un albero di c… - saltagattoobeso : Tutti sti #DPCM mi fanno venì più ansia delle ultime puntate de il trono di spade - Memorieepeccati : -

Ultime Notizie dalla rete : Trono Spade House of the Dragon, prequel del Trono di Spade: il cast si completa Sky Tg24 Il Trono di Spade: HBO non esclude altri spinoff dopo House of The Dragon

HBO non esclude la realizzazione di ulteriori spinoff del cult Il Trono di Spade dopo la realizzazione di House of the Dragon. Il Trono di Spade potrebbe avere nuovi spinoff dopo il già annunciato Hou ...

Dal cinema alla tv: Hollywood si ribella

Il suo nuovo CEO, Jason Kilar, ha preso le redini di WarnerMedia debuttando con un repulisti in stile “Trono di Spade” che ha fatto fuori, in poche settimane, un’intera generazione di manager, ...

HBO non esclude la realizzazione di ulteriori spinoff del cult Il Trono di Spade dopo la realizzazione di House of the Dragon. Il Trono di Spade potrebbe avere nuovi spinoff dopo il già annunciato Hou ...Il suo nuovo CEO, Jason Kilar, ha preso le redini di WarnerMedia debuttando con un repulisti in stile “Trono di Spade” che ha fatto fuori, in poche settimane, un’intera generazione di manager, ...