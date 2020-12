De Vecchis (Lega): “Rackete libera subito, a Firenze studenti agli arresti da 4 settimane per un volantinaggio” (Video) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – Accalorato intervento in Senato di William De Vecchis, che torna a chiedere a gran voce la liberazione dei tre studenti arrestati a Firenze per un semplice volantinaggio all’interno del liceo Galileo Galilei. “La signora Rackete ha volontariamente investito un’imbarcazione militare della Guardia di Finanza. Un’eroina per la sinistra che si è fatta tre giorni di arresti domiciliari”, tuona il senatore della Lega. Mentre “a Firenze dei ragazzi non di sinistra che hanno fatto un volantinaggio non autorizzato sono quattro settimane che sono agli arresti domiciliari. Perché non sono di sinistra, vergogna”, tuona De Vecchis tra gli applausi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – Accalorato intervento in Senato di William De, che torna a chiedere a gran voce lazione dei trearrestati aper un sempliceall’interno del liceo Galileo Galilei. “La signoraha volontariamente investito un’imbarcazione militare della Guardia di Finanza. Un’eroina per la sinistra che si è fatta tre giorni didomiciliari”, tuona il senatore della. Mentre “adei ragazzi non di sinistra che hanno fatto unnon autorizzato sono quattroche sonodomiciliari. Perché non sono di sinistra, vergogna”, tuona Detra gli applausi ...

