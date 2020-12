Brad Pitt, un compleanno da Oscar per l’ultimo vero divo di Hollywood (Di venerdì 18 dicembre 2020) Brad Pitt festeggia il 18 dicembre il suo cinquantasettesimo compleanno, e un anno di successi importanti, che ha segnato la sua consacrazione come attore, con il film campione di incassi C’era una volta a… Hollywood, nel quale l’attore ha recitato a fianco di Leonardo DiCaprio, ricevendo un Oscar, un Golden Globe e un Bafta come miglior attore non protagonista. Brad Pitt aveva già conquistato l’agognata statuetta anche nel 2013, nelle vesti di produttore del film 12 anni schiavo, eletto miglior film di quell’anno. Brad Pitt, all’anagrafe William Bradley Pitt, è nato in Oklahoma il 18 dicembre 1963, con un unico sogno, quello del cinema, che l’attore aveva fin da bambino. Dopo diversi provini, il suo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 18 dicembre 2020)festeggia il 18 dicembre il suo cinquantasettesimo, e un anno di successi importanti, che ha segnato la sua consacrazione come attore, con il film campione di incassi C’era una volta a…, nel quale l’attore ha recitato a fianco di Leonardo DiCaprio, ricevendo un, un Golden Globe e un Bafta come miglior attore non protagonista.aveva già conquistato l’agognata statuetta anche nel 2013, nelle vesti di produttore del film 12 anni schiavo, eletto miglior film di quell’anno., all’anagrafe Williamley, è nato in Oklahoma il 18 dicembre 1963, con un unico sogno, quello del cinema, che l’attore aveva fin da bambino. Dopo diversi provini, il suo ...

