Barcellona | Koeman | “Quando vinci è tutto più facile”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Valencia, Ronaldha parlato del momento del: “è più. L’atmosfera è buona: io comunque ho visto sin dal primo giorno un gruppo unito.” per quanto riguarda Pjanic ha dichiarato: “Alená nell’ultimo match è entrato in campo prima di Miralem, perchè è mancino e avevamo bisogno di un centrocampista mancino. Ci sono giocatori che devono aspettare la loro opportunità e,ce l’hanno, devono dimostrare il loro valore.” “Coutinho mi piace molto, perchè ha qualità in attacco e ha imparato diverse cose in Inghilterra e al Bayern. Ha avuto qualche fastidio, ora deve lavorare. Araujo e Riqui Puig sono totalmente diversi. Mi piacciono le persone che lavorano ogni giorno per ...

ItaSportPress : Barcellona, Koeman: 'Stanno ammazzando i calciatori' - - sportface2016 : #Barcellona, #koeman alla vigilia di #Valencia : 'Quando si vince è tutto più facile' - OfficialRei7 : Quel pirla di Koeman lo sta lasciando marcire in tribuna, quindi ben venga, peccato solo che il Barcellona si lasci… - Teo__Visma : @LaManodiDida @Route1futbol @PianetaMilan @SempreMilanCom Puig è forte vero, dubito che lo mollino però. Non si è p… - CalcioNews24 : Barcellona, Koeman: «Cristiano Ronaldo? Ecco perché Messi è il migliore» -

