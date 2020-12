Arteteca | Enzo e Monica tornano in tv | su Rai 1 “Per una giusta causa” – VIDEO

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Glipronti a tornare in Tv! Gradito ritorno sul piccolo schermo per, il duo comico che dopo averci intrattenuto a Made in Sud si apprestano a travolgerci con la loro simpatia nella prima serata di sabato 19 dicembre di Rai1. Ed il motivo non poteva che essere nobilissimo. L’annuncio è arrivato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Arteteca Enzo

InterNapoli.it

Gli Arteteca pronti a tornare in Tv! Gradito ritorno sul piccolo schermo per Enzo e Monica, il duo comico che dopo averci intrattenuto a Made in Sud si apprestano a travolgerci con la loro simpatia ...Gli Arteteca ritornano in tv. La coppia comica, dopo Made in Sud, sarà ospite nel programma di Amadeus, ‘I soliti ignoti’, in prima serata. L’annuncio arrivo sul profilo Instagram di Enzo e ...