Alfonso Signorini, la curiosità più grande: chi è il suo fidanzato? "Oggi col mio compagno…" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stiamo parlando di un dei re indiscussi del gossip italiano. Alfonso Signorini però scappa a gambe levate dalla cronaca rosa quando l'argomento da trattare è la sua vita privata. Spesso in pubblico ha accennato qualcosa riguardo le sue storie sentimentali, magari durante un'intervista o una delle tante partecipazioni televisive. Eppure sono pochi i nomi emersi, chi sarà adesso il suo compagno? Una cosa è certa, Alfonso Signorini non è un sostenitore dei valori matrimoniali. Lo ha detto lui stesso intervistato da Gente. "Sono contrario sia a quello gay sia a quello etero. Fare una promessa di eterna fedeltà non va d'accordo con il mio modo di pensare. Non so quello che mi succederà domani mattina". Una riflessione molto interessante, ma che potrebbe destare gelosia in un compagno. Alfonso ...

