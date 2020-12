Aiello duetta con Chris Nolan prima di Sanremo 2021 | testo di Euforia con Tedua | Madame e Birthh

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) In tempo per farci sapere che sarà tra i big dicone droppa nuovo materiale dal sapore di all star. Sì, perché, questo il titolo del nuovo brano del produttoretian Mazzocchi (nome di battesimo di), ospita ancheapre le danze sugli accordi in clean della chitarra che si muove su scale settima+ per creare l’appoggio più riuscito tra una strofa e l’altra. Dopo il cantato anglofono diintervienecon il suo autotune. Tutti i protagonisti di questo brano in cuicon...