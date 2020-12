Valorant | disponibile la modalità Battaglia a Palle di Neve

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La nuovadiine si prepara ad essere più gelata e divertente che mai Era da un po’ che scarseggiavano novità sue fa sicuramente piacere parlarvi oggi di quella giunta in redazione con un comunicato stampa. Lo sparatutto first-person di Riot Games ha debutto lo scorso 2 giugno su PC riuscendo in poco tempo a ritagliarsi la sua fetta di utenza e il consenso generale della critica che l’ha paragonato ad altri fortunati shooter competivi illustri quali Overwatch, Team Fortress 2 e soprattutto Counter-Strike: Global Offensive per gli elementi tattici. Ad ogni modo, quello di cui vi parliamo quest’oggi è la nuovadi ...

La nuova modalità Battaglia a Palle di Neve è disponibile in Valorant e si prepara ad essere più gelata e divertente che mai.VALORANT, lo sparatutto tattico in prima persona 5 vs 5 ... Tale modalità è già disponibile nel gioco e, come già detto, rimarrà tale fino al 29 ...