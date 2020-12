Vaccino Pfizer, Nyt: reazioni allergiche in due operatori sanitari in Akaska (Di giovedì 17 dicembre 2020) Due operatori sanitari dello stesso ospedale in Alaska hanno sviluppato reazioni allergiche pochi minuti dopo aver ricevuto il Vaccino Pfizer contro il coronavirus questa settimana, incluso un membro del personale per cui è stato necessario il ricovero. Lo riporta il New York Times: I funzionari sanitari - scrive il Times - hanno affermato che i casi non avrebbero interrotto i loro piani di lancio del Vaccino e che stavano condividendo le informazioni per motivi di trasparenza. La prima persona colpita da reazioni, una donna di mezza età che non aveva una storia di allergie, ha avuto una reazione anafilattica iniziata 10 minuti dopo aver ricevuto il Vaccino al Bartlett Regional Hospital di Juneau martedì, ha detto un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Duedello stesso ospedale in Alaska hanno sviluppatopochi minuti dopo aver ricevuto ilcontro il coronavirus questa settimana, incluso un membro del personale per cui è stato necessario il ricovero. Lo riporta il New York Times: I funzionari- scrive il Times - hanno affermato che i casi non avrebbero interrotto i loro piani di lancio dele che stavano condividendo le informazioni per motivi di trasparenza. La prima persona colpita da, una donna di mezza età che non aveva una storia di allergie, ha avuto una reazione anafilattica iniziata 10 minuti dopo aver ricevuto ilal Bartlett Regional Hospital di Juneau martedì, ha detto un ...

repubblica : Usa, segnalata grave reazione allergica al vaccino Pfizer [aggiornamento delle 05:47] - Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - repubblica : Usa, segnalata grave reazione allergica al vaccino Pfizer - DupuisSimonetta : RT @ilmessaggeroit: Vaccino Pfizer, reazione anafilattica per una donna in Alaska: non aveva precedenti di allergie - Consuelide : RT @IlariaBifarini: Operatrice sanitaria statunitense si sottopone al vaccino Pfizer in diretta tv per fare compagnia a favore. Senza prece… -