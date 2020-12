Sci alpino, startlist Discesa Val d’Isere. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di giovedì 17 dicembre 2020) Venerdì 18 dicembre (ore 10.30) andrà in scena la Discesa libera femminile della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’Italia sogna in grande sulla pista francese: ci si stringe soprattutto attorno a Sofia Goggia (pettorale numero 6). La Campionessa Olimpica di specialità è reduce da ottime prove libere e punta al colpaccio. Si spera in un buon risultato anche da parte di Marta Bassino (3), Francesca Marsaglia (1), Elena Curtoni (7) e Federica Brignone (15). Le austriache Stephanie Venier, Ramona Siebenhofer, Nicole Schmidhofer e la svizzera Michelle Gisin saranno le avversarie insieme alla slovacca Petra Vlhova, all’elvetica Lara Gut e alla ceca Ester Ledecka. Di seguito la startlist e i pettorali di partenza, il Programma ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Venerdì 18 dicembre (ore 10.30) andrà in scena lalibera femminile della Val, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. L’Italia sogna in grande sulla pista francese: ci si stringe soprattutto attorno a Sofia Goggia (pettorale numero 6). La Campionessa Olimpica di specialità è reduce da ottime prove libere e punta al colpaccio. Si spera in un buon risultato anche da parte di Marta Bassino (3), Francesca Marsaglia (1), Elena Curtoni (7) e Federica Brignone (15). Le austriache Stephanie Venier, Ramona Siebenhofer, Nicole Schmidhofer e la svizzera Michelle Gisin saranno le avversarie insieme alla slovacca Petra Vlhova, all’elvetica Lara Gut e alla ceca Ester Ledecka. Di seguito lae idi, il...

