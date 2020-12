Roma Torino 3-1: cronaca e tabellino (Di giovedì 17 dicembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Olimpico”, Roma e Torino si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Torino 3-1 MOVIOLA 88? Minuti conclusivi – Ci ha provato il Torino, ma l’uomo in meno non ha permesso agli uomini di Giampaolo di effettuare la rimonta 72? GOL Torino – Indecisione in area di rigore giallorossa, con Lopez che non trattiene il pallone. Dalla mischia confusa ne esce vittorioso Belotti, che calcia in rete il gol del 3-1 68? GOL Roma – Pellegrini, che riceve in area di rigore su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-1 MOVIOLA 88? Minuti conclusivi – Ci ha provato il, ma l’uomo in meno non ha permesso agli uomini di Giampaolo di effettuare la rimonta 72? GOL– Indecisione in area di rigore giallorossa, con Lopez che non trattiene il pallone. Dalla mischia confusa ne esce vittorioso Belotti, che calcia in rete il gol del 3-1 68? GOL– Pellegrini, che riceve in area di rigore su ...

OfficialASRoma : 3? dei 111 gol di @EdDzeko in giallorosso sono arrivati contro il Torino ?? ?? statistiche in vista di #RomaTorino,… - SkySport : Roma-Torino 2 a 0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #RomaTorino Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - AmataGiuliana : RT @CucchiRiccardo: La #Roma aggancia la #Juventus al terzo posto. Una crescita costante della squadra di #Fonseca. Sta lavorando davvero b… - Riccardoproiet6 : #RomaTorino 3-1 la Roma gioca e diverte.. #Torino in 10 non sfigura! rimaniamo in zona #ChampionsLeague e a più 6… -