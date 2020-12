Renzi a Conte: se vuoi che restiamo in maggioranza ci devi dare risposte, altrimenti togliamo il disturbo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Italia Viva: «Domani saremo in Cdm». Conte: dobbiamo trovare una soluzione. I Renziani: «Siamo rimasti che ci farà sapere» Leggi su lastampa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Italia Viva: «Domani saremo in Cdm».: dobbiamo trovare una soluzione. Iani: «Siamo rimasti che ci farà sapere»

borghi_claudio : Oh è bastato che Renzi chiedesse di far togliere a conte la delega ai servizi per far liberare i pescatori! Poteva… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - fattoquotidiano : LA VISPA TERESA L’incontro fra Conte e il nulla cosmico detto ossimoricamente Italia Viva è rinviato a data da des… - manu_etoile : RT @borghi_claudio: Oh è bastato che Renzi chiedesse di far togliere a conte la delega ai servizi per far liberare i pescatori! Poteva dir… - MaxLandra : ..QUANDO CI SI SENTE DEI GIGANTI ED INVECE SIETE LA MISERIA DELLA POLITICA POLITICANTE AL 3%...!! #Renzi e #Conte… -