Raffaella Fico | amara sorpresa | è successo all’improvviso

(Di giovedì 17 dicembre 2020)proprio prima delle feste di Natale: èed è una svolta che nessuno aspettava (Instagram)Sarà un Natale amaro, sempre se le indiscrezioni delle ultime ore troveranno una conferma, perché sarebbetutto da un giorno all’altro e senza nessuna spiegazione. Così infatti sarebbe finitauna delle storie d’amore più bollenti della scorsa estate, quella trae Giulio Fratini. Il giovane imprenditore fiorentino con il quale la showgirl era uscito allo scoperto durante l’estate scorsa ha già mollato la presa come spiega il sito Giornalettismo.com che ha dato l’anteprima. Una rottura inattesa, se non altro perché solo fino a qualche ...

QuotidianPost : Raffaella Fico di nuovo single: perché Fratini l’ha lasciata? - LadyNews_ : #RaffaellaFico e #GiulioFratini addio, #GabrieleParpiglia: 'Lui l'ha lasciata, sparendo da un giorno all’altro'… - lucasprezioso : @eliscrivecose Un'altra rovinata alla grande, Raffaella Fico. Piango ogni volta che la vedo - zazoomblog : Alba Parietti incandescente: “Prostituzione televisiva”. Lite amarcord con Raffaella Fico - #Parietti… - FrankiePotassio : @piuttostomale @gretelisabetta Raffaella o Roberto Fico? -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico

Raffaella Fico lasciata all'improvviso dal facolto fidanzato Giulio Fratini: quali sono i motivi dell'inaspettata rottura?Nuovo dolore per Raffaella Fico che non riesce a trovare pace in amore. Il fidanzato, Giulio Fratini, l’avrebbe lasciata da un giorno all’altro per un’altra donna. A lanciare la notizia è Giornalettis ...