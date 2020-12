Processo Aemilia, l’ex calciatore Iaquinta condannato anche in Appello a 2 anni (Di giovedì 17 dicembre 2020) La corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna di Vincenzo Iaquinta. l’ex calciatore di Juventus e Udinese, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, è imputato per reati di armi nel Processo Aemilia, quello che ha ricostruito la presenza della ‘ndrangheta in provincia di Reggio Emilia. Iaquinta è stato condannato per reati di armi: i giudici gli hanno concesso il beneficio della sospensione condizionale. Il padre, l’imprenditore Giuseppe Iaquinta, accusato di associazione mafiosa, si è visto ridurre la pena da 19 a 13 anni. I giudici hanno letto un lungo dispositivo nell’aula bunker della Dozza, per i 118 imputati. Dall’Appello è stata stralciata la posizione di Gianluigi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) La corte d’di Bologna ha confermato la condanna di Vincenzodi Juventus e Udinese, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, è imputato per reati di armi nel, quello che ha ricostruito la presenza della ‘ndrangheta in provincia di Reggio Emilia.è statoper reati di armi: i giudici gli hanno concesso il beneficio della sospensione condizionale. Il padre, l’imprenditore Giuseppe, accusato di associazione mafiosa, si è visto ridurre la pena da 19 a 13. I giudici hanno letto un lungo dispositivo nell’aula bunker della Dozza, per i 118 imputati. Dall’è stata stralciata la posizione di Gianluigi ...

