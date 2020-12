Papa Francesco compie 84 anni. Mattarella: "Natale con limitazioni ma aspetto vero" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Città del Vaticano, 17 dicembre 2020 - Oggi è il compleanno di Papa Francesco: Jorge Mario Bergoglio compie 84 anni. E come sua abitudine non festeggerà in nessun modo particolare. La sua giornata si ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Città del Vaticano, 17 dicembre 2020 - Oggi è il compleanno di: Jorge Mario Bergoglio84. E come sua abitudine non festeggerà in nessun modo particolare. La sua giornata si ...

GiuseppeConteIT : Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di “prossimità”, sempre cost… - virginiaraggi : Buon compleanno, Papa Francesco. Un affettuoso abbraccio da tutta la città di Roma. In questo durissimo periodo, il… - Avvenire_Nei : Gli auguri a #papaFrancesco che compie 84 anni - drlectar : RT @virginiaraggi: Buon compleanno, Papa Francesco. Un affettuoso abbraccio da tutta la città di Roma. In questo durissimo periodo, il suo… - Monicavda83 : Auguri Papa Francesco ?? -