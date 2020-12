Nuovo grave incidente sulla SS17 per Sassa, morta una donna (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Aquila - Un Nuovo incidente questa mattina sulla SS 17 per Sassa, che da una prima indiscrezione sarebbe costata la vita ad un donna che si è scontrata con un camion. Sul posto stanno intervenendo gli uomini del soccorso del 118, vigili del fuoco e operai dell'Anas, che hanno provveduto a chiudere l'arteria stradale. L'incidente è avvenuto nello stesso tratto dove appena qualche giorno fa aveva perso la vita un giovane 24enne leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Aquila - Unquesta mattinaSS 17 per, che da una prima indiscrezione sarebbe costata la vita ad unche si è scontrata con un camion. Sul posto stanno intervenendo gli uomini del soccorso del 118, vigili del fuoco e operai dell'Anas, che hanno provveduto a chiudere l'arteria stradale. L'è avvenuto nello stesso tratto dove appena qualche giorno fa aveva perso la vita un giovane 24enne leggi tutto

ivanscalfarotto : Grande discorso di @renatobrunetta a @Montecitorio sul senso politico del nuovo #MES come specchio di un’Europa che… - RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - abruzzo24ore : Nuovo grave incidente sulla SS17 per Sassa, morta una donna - giorgiovascotto : RT @RobertoBurioni: Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa, ch… - vagiannidismo : Balotelli al Manchester city per una cosa del genere era stato sostituito all'istante da Mancini. Ma per i telecron… -