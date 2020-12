Morgan VS Amadeus, è caos, finisce in “rissa”, spuntano messaggi privati e insulti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Scoppia il caos dopo l’espulsione di Morgan dalla giura di Sanremo Giovani: attacca Amadeus e sputano dei messaggi, volano parole forti Morgan ed Amadeus, Fonte foto: Instagram (@ Morganofficial; @ giovanna e Amadeus)Continua a far discutere e a sollevare grandi polemiche, la vicenda inerente a Morgan che sarebbe stato escluso dalla giura di Sanremo Giovani: l’artista non ci sta e a mezzo social attacca Amadeus. Si avvicina il ritorno della kermesse musicale più attesa dell’anno, Sanremo, mentre stasera è in onda la finale di Sanremo Giovani, con i concorrenti in gara e la giuria pronta a fare la sua parte per decidere chi sarà il vincitore. Una giuria che però non vede la presenza di ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Scoppia ildopo l’espulsione didalla giura di Sanremo Giovani: attaccae sputano dei, volano parole fortied, Fonte foto: Instagram (@official; @ giovanna e)Continua a far discutere e a sollevare grandi polemiche, la vicenda inerente ache sarebbe stato escluso dalla giura di Sanremo Giovani: l’artista non ci sta e a mezzo social attacca. Si avvicina il ritorno della kermesse musicale più attesa dell’anno, Sanremo, mentre stasera è in onda la finale di Sanremo Giovani, con i concorrenti in gara e la giuria pronta a fare la sua parte per decidere chi sarà il vincitore. Una giuria che però non vede la presenza di ...

FBiasin : 'In seguito al comportamento inaccettabile di #Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il… - trash_italiano : MORGAN ESCLUSO ANCHE DA #SANREMOGIOVANI DOPO AVER ATTACCATO IL FESTIVAL E AMADEUS ?? Si parte benissimo - IlContiAndrea : Situazione domani sera. #Morgan (che è stato scartato per i Big) in giuria per #SanremoGiovani Amadeus fa entra… - persona_stanca : RT @Iperborea_: RAGA MORGAN STA FACENDO IL PAZZO SU IG CONTRO SANREMO E AMADEUS, FORSE QUESTO 2020 TERMINERÀ COME È INIZIATO E CHIUDEREMO U… - NicholasD_Altea : Così, de botto #Amadeus sull’esclusione di #Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani #Sanremo2021 -