Microsoft Surface Pro 8: le configurazioni per l’Europa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono trapelate nuove informazioni sulle specifiche delle configurazioni europee dei nuovi Microsoft Surface Pro 8, il più celebre tra i 2 in 1 che vedrà un rinnovamento nei primi mesi del 2021, forse in occasione del CES Alcuni rivenditori europei hanno di recente aggiunto nei loro database diverse varianti di Microsoft Surface Pro 8, da cui possiamo dedurre quali saranno le specifiche del nuovo PC 2 in 1 della casa di Redmond. Sembra che in aggiunta al tablet da 12,3 pollici con supporto per la Surface pen, verrà proposta nuovamente una cover con tasti e chassis di colore nero, che andrà ad affiancherà la classica versioni di colore grigio platino. A parte questo il design dovrebbe mantenersi abbastanza in linea con la tradizione consolidata. Vediamo però un po’ meglio le ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono trapelate nuove informazioni sulle specifiche delleeuropee dei nuoviPro 8, il più celebre tra i 2 in 1 che vedrà un rinnovamento nei primi mesi del 2021, forse in occasione del CES Alcuni rivenditori europei hanno di recente aggiunto nei loro database diverse varianti diPro 8, da cui possiamo dedurre quali saranno le specifiche del nuovo PC 2 in 1 della casa di Redmond. Sembra che in aggiunta al tablet da 12,3 pollici con supporto per lapen, verrà proposta nuovamente una cover con tasti e chassis di colore nero, che andrà ad affiancherà la classica versioni di colore grigio platino. A parte questo il design dovrebbe mantenersi abbastanza in linea con la tradizione consolidata. Vediamo però un po’ meglio le ...

MicrosoftRTweet : RT @tuttoteKit: #Microsoft Surface Pro 8: le configurazioni per l'Europa #MicrosoftSurface #tuttotek - tuttoteKit : #Microsoft Surface Pro 8: le configurazioni per l'Europa #MicrosoftSurface #tuttotek - MicrosoftRTweet : RT @AydinMSFT: Università Campus Bio-Medico di Roma makes remote #medical #education a reality with #Microsoft #Surface Hub 2S & #Microsoft… - AydinMSFT : Università Campus Bio-Medico di Roma makes remote #medical #education a reality with #Microsoft #Surface Hub 2S &… - Stefanex92 : RT @ispazio: Il MacBook Air M1 surclassa il Surface Pro X di Microsoft in nuovi benchmark -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Surface Recensione Microsoft Surface Laptop Go. Buona l'idea, meno la realizzazione DDay.it - Digital Day Microsoft Surface Pro 8: le configurazioni per l’Europa

Queste potrebbero essere le varianti di Microsoft Surface Pro 8 che arriveranno ad inizio anno in Europa. Tante piccole novità!

Surface Pro 8: due processori, due connettività e tante opzioni per lo storage

Memoria sino a 32GB per la proposta top di gamma, abbinata a un SSD da 1TB, di Surface Pro 8: il 2-in-1 di casa Microsoft atteso in vendita ...

Queste potrebbero essere le varianti di Microsoft Surface Pro 8 che arriveranno ad inizio anno in Europa. Tante piccole novità!Memoria sino a 32GB per la proposta top di gamma, abbinata a un SSD da 1TB, di Surface Pro 8: il 2-in-1 di casa Microsoft atteso in vendita ...