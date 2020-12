Mick Jagger, tutto l’amore per Melanie Hamrick (e un super regalo di Natale) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dalla Toscana alla Florida. L’amore tra Mick Jagger e Melanie Hamrick non conosce confini: così, dopo le tenere vacanze estive a Castagneto Carducci, pare che l’icona del rock abbia regalato per Natale alla fidanzata ballerina – madre del suo ottavo figlio, Deveraux – una splendida villa vicino a Sarasota, leggermente più a sud della Baia di Tampa. «Vogliono stabilirsi lì», riferisce una fonte a Page Six. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dalla Toscana alla Florida. L’amore tra Mick Jagger e Melanie Hamrick non conosce confini: così, dopo le tenere vacanze estive a Castagneto Carducci, pare che l’icona del rock abbia regalato per Natale alla fidanzata ballerina – madre del suo ottavo figlio, Deveraux – una splendida villa vicino a Sarasota, leggermente più a sud della Baia di Tampa. «Vogliono stabilirsi lì», riferisce una fonte a Page Six.

BesenghiRoberto : A volte essere sul palco è più forte che un orgasmo. (Mick Jagger, The Rolling Stones)?????? - Mima_DelReal : me dijeron que me parezco a mick jagger jsjsjs - luckydementa : @ragazzissimo un mick jagger abortero.. - habitheartbreak : @eversincemymind Insulto directo a mick jagger - BrunoMartinsAl4 : @Gaules Mick Jagger passa fome perto desse mito!! -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Jagger Mick Jagger “regala” una villa in Florida alla compagna Melanie Hamrick Corriere della Sera Mick Jagger, tutto l’amore per Melanie Hamrick (e un super regalo di Natale)

Dalla Toscana alla Florida. L’amore tra Mick Jagger e Melanie Hamrick non conosce confini: così, dopo le tenere vacanze estive a Castagneto Carducci, pare che l’icona del rock abbia regalato per ...

Mick Jagger: regalo natalizio esagerato per la fidanzata Melanie Hamrick

Mick Jagger fidanzata: in questo ultimo periodo pare che chi sia famoso si stia trasferendo in Florida. Anche Mick Jagger e Melanie Hamrick sarebbero pronti a vivere nel soleggiato Stato americano dop ...

Dalla Toscana alla Florida. L’amore tra Mick Jagger e Melanie Hamrick non conosce confini: così, dopo le tenere vacanze estive a Castagneto Carducci, pare che l’icona del rock abbia regalato per ...Mick Jagger fidanzata: in questo ultimo periodo pare che chi sia famoso si stia trasferendo in Florida. Anche Mick Jagger e Melanie Hamrick sarebbero pronti a vivere nel soleggiato Stato americano dop ...