Liberati i pescatori italiani in Libia, la conferma di Di Maio con Conte a Bengasi. È festa a Mazara del Vallo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi, in Libia. L’obiettivo della missione è quella di riportare a casa gli equipaggi dei pescherecci italiani che sono stati sequestrati dalle autorità libiche. Nella roccaforte del generale Khalifa Haftar sono infatti trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo che comprendono in totale 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Marco Marrone, armatore della Medinea, uno dei due pescherecci sequestrati, ha dichiarato a Radio Capital di aver parlato con il ministro della giustizia Bonafede, il quale avrebbe detto che «c’è qualcosa di buono ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppee il ministro degli Esteri Luigi Disono in volo verso, in. L’obiettivo della missione è quella di riportare a casa gli equipaggi dei pescherecciche sono stati sequestrati dalle autorità libiche. Nella roccaforte del generale Khalifa Haftar sono infatti trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due peschereccididelche comprendono in totale 18 persone, tra cui 8, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Marco Marrone, armatore della Medinea, uno dei due pescherecci sequestrati, ha dichiarato a Radio Capital di aver parlato con il ministro della giustizia Bonafede, il quale avrebbe detto che «c’è qualcosa di buono ...

mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - MonicaCirinna : Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezz… - salvosottile : Liberati i pescatori di Mazara del Vallo #mazara - ColetteMao : #Pescatori liberati: ora bisogna vedere chi si prenderà il merito!? É già iniziato il 'grazie a me sono liberi...'? - cristiana_viola : RT @emanuelefiano: Liberati i pescatori di Mazara prigionieri In Libia lo hanno annunciato Conte e Di Maio a Bengasi. Dopo 108 giorni di pr… -