Liberati i pescatori in Libia | il regalo di Natale di Conte

L'incubo è finito: i pescatori di Mazara del Vallo prigionieri in Libia sono liberi. A renderlo noto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, recatosi oggi a Bengasi insieme al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio per sbloccare una situazione che sembrava bloccata. Dopo oltre cento giorni di detenzione, gli ostaggi hanno quindi riacquistato la libertà per la gioia delle loro famiglie e per tutto il nostro Paese. I pescatori – sei italiani, otto tunisini, due indonesiani e due senegalesi – erano stati fermati lo scorso settembre dalle forze del generale, Khalifa Haftar, con l'accusa di aver violato le acque territoriali libiche. La questione è finita presto in stallo, con il governo italiano che – per circa tre mesi – ha mostrato un certo immobilismo: un immobilismo che gli ha non a caso attirato le aspre critiche ...

