Kristen Stewart e il coming out in famiglia: "Sentirsi non accolti è doloroso" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Kristen Stewart ha ricordato la reazione dei genitori al suo coming out, dando anche un consiglio alle ragazze che ancora non hanno dichiarato la loro omosessualità in famiglia. Kristen Stewart, impegnata con la promozione del suo nuovo film, Non ti presento i miei (Happiest Season), è la protagonista della cover del nuovo numero del settimanale F, al quale ha rilasciato un'intervista in cui ha affrontato anche il delicato tema del coming out in famiglia, un momento che può essere ancora drammatico e doloroso per molte persone appartenenti alla comunità LGBT+. A primeggiare, nel momento in cui si dichiara la propria omosessualità in famiglia, è soprattutto la paura di non venire accettati e di essere guardati in maniera ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020)ha ricordato la reazione dei genitori al suoout, dando anche un consiglio alle ragazze che ancora non hanno dichiarato la loro omosessualità in, impegnata con la promozione del suo nuovo film, Non ti presento i miei (Happiest Season), è la protagonista della cover del nuovo numero del settimanale F, al quale ha rilasciato un'intervista in cui ha affrontato anche il delicato tema delout in, un momento che può essere ancora drammatico eper molte persone appartenenti alla comunità LGBT+. A primeggiare, nel momento in cui si dichiara la propria omosessualità in, è soprattutto la paura di non venire accettati e di essere guardati in maniera ...

