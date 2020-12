Hillary Duff “cancella” il sequel di Lizzie McGuire | il suo messaggio

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Hilaryfa un triste annuncio sul suo profilo Instagram, ildinon si farà. Ringrazia i suoi fan per l’amore e il sostegno. L’attrice texana ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

redkni : @btwcolin Sinceramente preferisco una cosa del genere ad avere una lizzie che non sia fedele a lizzie. Per fortuna… -

Ultime Notizie dalla rete : Hillary Duff

Hilary Duff fa un triste annuncio sul suo profilo Instagram, il sequel di Lizzie McGuire non si farà. Ringrazia i suoi fan per l'amore e il sostegno ...Il revival di Lizzie McGuire non si farà, Hilary Duff annuncia che Disney+ non andrà avanti nella produzione della serie. Il “problema” Lizzie McGuire arriva definitivamente a una conclusione, che non ...