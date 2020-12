Forte scossa di terremoto a Milano: panico e gente in strada. (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una scossa di terremoto dalle portate non di certo lievi è stato avvertito nella città di Milano, gente in strada presa dal panico. Forte scossa di terremoto in Lombardia, avvertita distintamente anche a Milano. panico e gente in strada.4 I dati Ingv Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto nella zona: 1 km N Trezzano sul Naviglio (MI), il 17-12-2020 15:59:23 (UTC) 28 minuti, 7 secondi fa 17-12-2020 16:59:23 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 45.43, 9.07 ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo è stato scritto nella sua ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Unadidalle portate non di certo lievi è stato avvertito nella città diinpresa daldiin Lombardia, avvertita distintamente anche ain.4 I dati Ingv Undi magnitudo ML 3.8 è avvenuto nella zona: 1 km N Trezzano sul Naviglio (MI), il 17-12-2020 15:59:23 (UTC) 28 minuti, 7 secondi fa 17-12-2020 16:59:23 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 45.43, 9.07 ad una profondità di 8 km. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo è stato scritto nella sua ...

elimir73 : RT @EOlsole: Forte scossa di terremoto a Milano: panico e gente in strada. - Notiziedi_it : Terremoto, a Milano forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo fra 3.8 e 4.3 - maledettojimin : Penso di essere l'unica ad abitare nel raggio della scossa a non aver sentito nulla perché il portone del mio condo… - EOlsole : Forte scossa di terremoto a Milano: panico e gente in strada. - crismerlino : @INGVterremoti Si è sentita una forte scossa in viale Campania/corso 22marzo a Milano -