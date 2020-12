Folcast chi è? Un traguardo straordinario nel suo passato

Leggi su youmovies

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è tra i protagonisti di Sanremo Giovani. C’è un aspetto molto importante del suo, che non può essere ignorato. Stasera andrà in scena la finalissima di Sanremo Giovani. Un atto che è davvero molto atteso e che andrà in onda in prima serata su Rai Uno. Alla conduzione ovviamente ci sarà Amadeus, confermato