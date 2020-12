Filippo Nardi, un’ ex gieffina contro di lui: “Io costretta ad abortire” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una brutta vicenda spunta fuori dopo le polemiche che si sono sollevate in questi giorni contro Filippo Nardi, e ora arriva una dura accusa. Filippo Nardi continua ad essere nell’occhio del ciclone, questa volta per una accusa davvero molto pesante nei suoi confronti, lanciata da una ex gieffina. Nardi attualmente è un concorrente del Grande Leggi su youmovies (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una brutta vicenda spunta fuori dopo le polemiche che si sono sollevate in questi giorni, e ora arriva una dura accusa.continua ad essere nell’occhio del ciclone, questa volta per una accusa davvero molto pesante nei suoi confronti, lanciata da una exattualmente è un concorrente del Grande

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - ladycapuleti : Dayane: “adesso con Sonia, con Filippo, Samantha... mi sento più a casa” Chi glielo dice che domani probabilmente… - guendaetommy : RT @oocgfvip5: Filippo Nardi verso la squalifica, che Signorini aveva già richiesto di effettuare senza attendere la puntata. Fonte: @tvblo… - GagaGurlxo : RT @di_co_se: Filippo Nardi ha appena detto che voleva fare il tea bag a Rosalinda perché pensava stesse dormendo. SONO ALLIBITA. BASTA #… - Ttue13 : RT @puliscilveleno: Non guardo la diretta da tre giorni per paura di trovarmi Filippo Nardi che dica cose disgustose sulle donne. La guardo… -