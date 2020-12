Dl sicurezza: D'Incà, 'bagarre Aula incomprensibile a cittadini, no buon esempio' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Rivedere quello che è successo oggi in Aula al Senato, con alcuni parlamentari dell'opposizione che hanno occupato i banchi del Governo, spintonando chi vi era seduto, dispiace molto. Uno spettacolo incomprensibile per i cittadini che ci guardano e che, in questo momento così difficile, si aspettano dalle Istituzioni serietà, moderazione e collaborazione. Dispiace che dall'opposizione non sia stato dato il buon esempio". Lo scrive su Facebook il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D'Incà. "La bagarre scoppiata in Aula - prosegue nel suo post - è stata chiarita in conferenza dei capigruppo, nella quale la Presidente Casellati non ha rilevato difetti nel mio intervento per porre la fiducia. Un incidente che poteva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Rivedere quello che è successo oggi inal Senato, con alcuni parlamentari dell'opposizione che hanno occupato i banchi del Governo, spintonando chi vi era seduto, dispiace molto. Uno spettacoloper iche ci guardano e che, in questo momento così difficile, si aspettano dalle Istituzioni serietà, moderazione e collaborazione. Dispiace che dall'opposizione non sia stato dato il". Lo scrive su Facebook il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D'. "Lascoppiata in- prosegue nel suo post - è stata chiarita in conferenza dei capigruppo, nella quale la Presidente Casellati non ha rilevato difetti nel mio intervento per porre la fiducia. Un incidente che poteva ...

