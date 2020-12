Covid-19, il via libera dell’FDA al vaccino di Moderna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un comitato indipendente di esperti ha raccomandato che la Food and Drug Administration autorizzi il vaccino Moderna Covid-19 per persone dai 18 anni in su Questo è il secondo vaccino Covid-19 ad essere presentato al comitato – il primo, realizzato da Pfizer e BioNTech, è stato autorizzato la scorsa settimana. L’agenzia dovrebbe rilasciare l’autorizzazione per L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un comitato indipendente di esperti ha raccomandato che la Food and Drug Administration autorizzi il-19 per persone dai 18 anni in su Questo è il secondo-19 ad essere presentato al comitato – il primo, realizzato da Pfizer e BioNTech, è stato autorizzato la scorsa settimana. L’agenzia dovrebbe rilasciare l’autorizzazione per L'articolo Curiosauro.

