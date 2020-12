Coppia uccisa, rintracciato il figlio: è detenuto in un carcere svizzero (Di giovedì 17 dicembre 2020) Taulant Pasho era dato per irreperibile. E' stato trovato grazie alle ricerche di carabinieri e Interpol. E' recluso dal 16 ottobre 2020 per un furto in una casa Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 17 dicembre 2020) Taulant Pasho era dato per irreperibile. E' stato trovato grazie alle ricerche di carabinieri e Interpol. E' recluso dal 16 ottobre 2020 per un furto in una casa

bisagnino : Firenze, corpi fatti a pezzi: figlio coppia uccisa in carcere in Svizzera - occhio_notizie : Firenze, corpi fatti a pezzi: figlio coppia uccisa in carcere in Svizzera - ilsitodifirenze : Latitante in Italia dal novembre 2016, Pasho deve scontare 3 anni e 11 mesi circa di reclusione per reati di droga - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Firenze, corpi fatti a pezzi: figlio coppia uccisa in carcere in Svizzera - Adnkronos : #Firenze, corpi fatti a pezzi: figlio coppia uccisa in carcere in Svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia uccisa Valigia con resti umani a Sollicciano: identificata la coppia uccisa e fatta a pezzi per vendetta cinque anni fa Il Messaggero Coppia uccisa, rintracciato il figlio: è detenuto in un carcere svizzero

Taulant Pasho era dato per irreperibile. E' stato trovato grazie alle ricerche di carabinieri e Interpol. E' recluso dal 2020 per un furto in una casa ...

Il figlio dei coniugi trovati mutilati è in carcere in Svizzera

A renderlo noto l’agenzia italiana Adn. I corpi dei due coniugi albanesi, di 54 e 52 anni, sono stati trovati lungo la superstrada ...

Taulant Pasho era dato per irreperibile. E' stato trovato grazie alle ricerche di carabinieri e Interpol. E' recluso dal 2020 per un furto in una casa ...A renderlo noto l’agenzia italiana Adn. I corpi dei due coniugi albanesi, di 54 e 52 anni, sono stati trovati lungo la superstrada ...