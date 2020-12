CME Group lancerà i future su Ethereum ETH il prossimo anno

Leggi su invezz

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Chicago Mercantile Exchange (CME) ha annunciato i suoi piani per lanciare un contrattosu(ETH) entro febbraio del. Secondo l’annuncio, idisarquotati l’8 febbraio, ovvero più di 3 anni dopo la quotazione deidi Bitcoin. Ci sar50 unità di Ether per ogni contratto, con il periodo di trading per i prodotti derivati dalle 17:00 di domenica alle 16:00 CT di venerdì. Il nuovo contratto sarà regolato in contanti e utilizzerà il tasso di riferimento Ether-Dollar CME CF. Il successo deisu Bitcoin L’exchange CME ha sottolineato che l’azienda sta aggiungendo i, la seconda criptovaluta più grande ...