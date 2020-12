Cashback, pagamenti col bancomat a rischio esclusione dai rimborsi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Alcuni pagamenti con bancomat potrebbero non essere validi per il Cashback: chi effettua pagamenti elettronici con le carte di debito che viaggiano su doppio circuito Pagobancomat/Maestro o Pagobancomat/V-Pay deve stare attento all’uso “contactless” dei bancomat per non perdere rimborsi nel programma Cashback del governo. Cashback, ecco quando sono esclusi i pagamenti col bancomat Basterebbe, infatti, compiere quel gesto automatico di avvicinare la carta al Pos per rischiare di rimanere esclusi da bonus natalizio nel caso in cui il pagamento avvenga tramite il circuito internazionale (cioè Maestro) anziché quello nazionale (vale a dire ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Alcuniconpotrebbero non essere validi per il: chi effettuaelettronici con le carte di debito che viaggiano su doppio circuito Pago/Maestro o Pago/V-Pay deve stare attento all’uso “contactless” deiper non perderenel programmadel governo., ecco quando sono esclusi icolBasterebbe, infatti, compiere quel gesto automatico di avvicinare la carta al Pos per rischiare di rimanere esclusi da bonus natalizio nel caso in cui il pagamento avvenga tramite il circuito internazionale (cioè Maestro) anziché quello nazionale (vale a dire ...

