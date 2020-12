Barbara d’Urso fa chiarezza sul suo futuro in politica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Niente dpcm choc gold e sferati agguerritissimi in Parlamento, almeno per il momento. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi Barbara d’Urso aveva rivelato che in futuro potrebbe anche scendere in politica e ovviamente la notizia ha fatto il giro del web e dei quotidiani in pochi giorni. La Santa di Cologno Monzese ieri sera su Instagram ha fatto chiarezza sul suo futuro professionale ed ha spiegato che ancora per qualche anno la vedremo in tv. “Ho fatto un’intervista per il settimanale Oggi. Era una sorta di alfabeto, alla lettera P c’era ‘politica’. Ecco cosa ho detto ‘Mi hanno chiesto mille volte scendere in politica, prima o poi lo farò’. Da quel momento si è scatenato il delirio ed è diventato improvvisamente ‘Barbara ... Leggi su biccy (Di giovedì 17 dicembre 2020) Niente dpcm choc gold e sferati agguerritissimi in Parlamento, almeno per il momento. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggiaveva rivelato che inpotrebbe anche scendere ine ovviamente la notizia ha fatto il giro del web e dei quotidiani in pochi giorni. La Santa di Cologno Monzese ieri sera su Instagram ha fattosul suoprofessionale ed ha spiegato che ancora per qualche anno la vedremo in tv. “Ho fatto un’intervista per il settimanale Oggi. Era una sorta di alfabeto, alla lettera P c’era ‘’. Ecco cosa ho detto ‘Mi hanno chiesto mille volte scendere in, prima o poi lo farò’. Da quel momento si è scatenato il delirio ed è diventato improvvisamente ‘...

