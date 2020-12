Anna Tatangelo curiosità | la cantante svela qual è la sua canzone preferita

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 17 dicembre 2020)non smette di stupire i suoi fan e su Instagram interagisce con i suoi follower raccontando moltesul suo conto. L’abbiamo vista fino a poco fa come giudice della trasmissione di Canale Cinque, All Together Now, giunta alla terza edizione e forse, tra non molto, la rivedremo sul palco dell’Ariston. Si vocifera, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.