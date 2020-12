Vespa: “Per evitare gli assembramenti bisognerebbe usare gli idranti” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ?? Vespa: “Per evitare assembramenti servono idranti” Il giornalista Bruno Vespa ha dichiarato nel corso del programma “Di Martedì” che per evitare gli assembramenti bisognerebbe usare gli idranti. “Il problema è dei controlli. Io l’altro giorno sono andato in una grande libreria di Milano. Per evitare assembramenti c’era il numero, fino a 104 persone. E c’era un signore che controllava le persone, come si fa al Cenacolo di Da Vinci e come si fa in tanti musei: si contano le persone. Io non capisco perché non si possano contare le persone e quindi rispettare le norme”, ha esordito Vespa. Poi il suggerimento: “Io sono un aperturista, ma sono rigorosissimo – prosegue ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ??: “Perservono” Il giornalista Brunoha dichiarato nel corso del programma “Di Martedì” che pergligli. “Il problema è dei controlli. Io l’altro giorno sono andato in una grande libreria di Milano. Perc’era il numero, fino a 104 persone. E c’era un signore che controllava le persone, come si fa al Cenacolo di Da Vinci e come si fa in tanti musei: si contano le persone. Io non capisco perché non si possano contare le persone e quindi rispettare le norme”, ha esordito. Poi il suggerimento: “Io sono un aperturista, ma sono rigorosissimo – prosegue ...

Adnkronos : #BrunoVespa: 'Idranti per disperdere gli #assembramenti' - lillyhami : RT @VigilanzaT: #BrunoVespa spopola ovunque a presentare il suo libro su Mussolini. Per giunta, strapagato dalla Rai, vive su La7 (e anche… - MaxCoen33 : @Corriere Ma bruno vespa non capiva lui vuole solo andare al ristorante per poter vendere i suoi vini - RomaAppio : RT @VigilanzaT: #BrunoVespa spopola ovunque a presentare il suo libro su Mussolini. Per giunta, strapagato dalla Rai, vive su La7 (e anche… - pixel_di : @StefanoPutinati ?? ?????? ..Bruno Vespa, non pensavo che eri così scarso di intelligenza, da pensare solo agli idr… -