Verso Inter-Napoli: decisione drastica di Gattuso su Fabian Ruiz

Dovrà accontentarsi della panchina questa sera Fabian Ruiz nel big match contro l'Inter. Il calciatore spagnolo non sta attraversando un buon momento di forma e, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Verso Inter Inter stats | Verso Inter-Napoli | News Inter Official Site Benitez: "Con me Juve 'intrattabile' e vincemmo 2 titoli. Il mio Napoli batterebbe questo..."

Rafa Benitez, ex allenatore di Inter e Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport ... Vanno riconosciuti a De Laurentiis enormi meriti per un balzo decisivo verso l'internazionalizzazione del club".

Benitez: “La pressione è sull’Inter! Io doppio ex, ma ho una preferenza…”

Vanno riconosciuti a De Laurentiis enormi meriti: i suoi sforzi economici servirono per compiere un balzo decisivo verso l' internazionalizzazione del club». Stiamo ormai dentro questa Inter -Napoli: ...

Rafa Benitez, ex allenatore di Inter e Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport ... Vanno riconosciuti a De Laurentiis enormi meriti per un balzo decisivo verso l'internazionalizzazione del club".Vanno riconosciuti a De Laurentiis enormi meriti: i suoi sforzi economici servirono per compiere un balzo decisivo verso l’ internazionalizzazione del club». Stiamo ormai dentro questa Inter -Napoli: ...