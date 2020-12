Uomini e Donne, soprese e dichiarazioni per Davide e Sophie Codegoni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il trono classico di Uomini e Donne sembra procedere seguendo l’evoluzione naturale delle varie conoscenze. I tre tronisti in carica, Davide Donadei, Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis, stanno vivendo la loro avventura a Uomini e Donne in modo decisamente diverso. Mentre Gianluca è convinto che il programma non è il posto giusto per lui per trovare l’anima gemella, per Davide e Sophie le cose sono decisamente diverse. Conteso tra due corteggiatrici, Davide si trova in una posizione imbarazzante. Uscito con Beatrice il corteggiatore accoglie le attenzioni della giovane ragazza con affetto, soprattutto quando si dichiara e gli rivela di essersi innamorata di lui. Momenti di felicità per il tronista che è molto ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il trono classico disembra procedere seguendo l’evoluzione naturale delle varie conoscenze. I tre tronisti in carica,Donadei,e Gianluca De Matteis, stanno vivendo la loro avventura ain modo decisamente diverso. Mentre Gianluca è convinto che il programma non è il posto giusto per lui per trovare l’anima gemella, perle cose sono decisamente diverse. Conteso tra due corteggiatrici,si trova in una posizione imbarazzante. Uscito con Beatrice il corteggiatore accoglie le attenzioni della giovane ragazza con affetto, soprattutto quando si dichiara e gli rivela di essersi innamorata di lui. Momenti di felicità per il tronista che è molto ...

