Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 16 dicembre: Ida rende l’anello a Riccardo, Beatrice cotta di Davide (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Siamo giunti a metà della programmazione settimanale di Uomini e Donne. Ultimi giorni di messa in onda dello storico dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Il motivo? Da lunedì prossimo subirà uno stop di quindici giorni per via delle feste natalizie. Nel frattempo, i tantissimi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno la possibilità, dopo la serie tv iberica Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il terzo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte le anticipazioni dettagliate concesse dal noto blog Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Ida Platano restituisce l’anello di fidanzamento a Riccardo Gli spoiler dell’appuntamento ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Terzo appuntamento settimanale diSiamo giunti a metà della programmazione settimanale di. Ultimi giorni di messa in onda dello storico dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Il motivo? Da lunedì prossimo subirà uno stop di quindici giorni per via delle feste natalizie. Nel frattempo, i tantissimi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno la possibilità, dopo la serie tv iberica Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il terzo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte ledettagliate concesse dal noto blog Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Ida Platano restituiscedi fidanzamento aGli spoiler dell’appuntamento ...

