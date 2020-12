Serie A, Inter-Napoli 1-0: decide Lukaku su rigore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vola l'Inter, frena il Napoli. Nella 12a giornata di Serie A la squadra di Conte batte gli uomini di Gattuso 1-0, infila la quinta vittoria di fila e si porta a -1 dal primo posto in classifica del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vola l', frena il. Nella 12a giornata diA la squadra di Conte batte gli uomini di Gattuso 1-0, infila la quinta vittoria di fila e si porta a -1 dal primo posto in classifica del ...

Inter : ?? | RECORD Romelu #Lukaku è il primo giocatore a segno in tutte le prime 5? presenze stagionali in casa con l’Inte… - SkySport : INTER-NAPOLI 1-0 Risultato finale ? ? rig. #Lukaku (73') ?? - goal : ???? Sottil 42' ??? Barella 77' ??? D'Ambrosio 84' ??? Lukaku 90+4' Inter stage a late comeback in Serie A ?? - lorenzo2392 : @Inter @serie @vieri_bobo @RomeluLukaku9 Ah non quel pippone del Vitello da latte? - Cla_Zanzibar : @vincenzo1926Vg @Inter @serie @vieri_bobo @RomeluLukaku9 E sì giudichiamo un calciatore per questo clip per il resto della sua vita dai -