Seregno, arrestato l’ex comandante della Polizia stradale e 2 suoi collaboratori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) l’ex comandante della Polizia stradale di Seregno è stato arrestato questa mattina insieme ad altri 2 operatori dello stesso comando di Polizia stradale, ora soppresso e altri 5 imprenditori brianzoli. Sono accusati di diversi illeciti. Degli 8 arrestati, 2 sono finiti in carcere, 5 ai domiciliari (tra cui l’ex comandante) e uno ha l’obbligo di td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 16 dicembre 2020)diè statoquesta mattina insieme ad altri 2 operatori dello stesso comando di, ora soppresso e altri 5 imprenditori brianzoli. Sono accusati di diversi illeciti. Degli 8 arrestati, 2 sono finiti in carcere, 5 ai domiciliari (tra cui) e uno ha l’obbligo di td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Seregno, arrestato l'ex comandante della Polizia stradale e 2 suoi collaboratori - Pino__Merola : Seregno, nasconde in casa due chili di marijuana: arrestato 44enne - Piergiulio58 : Seregno, arrestato operaio con due chili di droga: 'Lo faccio per i miei figli' - Il Giorno - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Seregno, nasconde in casa due chili di marijuana: arrestato 44enne - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Seregno, nasconde in casa due chili di marijuana: arrestato 44enne -