SCHIATTARELLA | REGIA CON GOL AL POTERE

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pasqualenasce a Mugnano di Napoli il 30 maggio 1987, è un centrocampista attualmente in forza al Benevento. La sua carriera inizia nella sua città natale, con la società “Amici di Mugnano” nel 1999-2000, l’anno seguente passa al “Ciro Muro” e in quegli anni gioca da seconda punta, diventando spesso il capocannoniere dei tornei giovanili ai quali partecipa. Nel 2001 il Fiorenzuola, in C2, lo nota e lo inserisce nel suo settore giovanile, Benevento e Torino sono le ultime tappe della sua carriera da Under. Proprio a Torino nel 2006-07 è in prima squadra in Serie A, ma l’esordio non arriva, viene scambiato con l’Ancona al termine della stagione e lì aiuta la squadra a raggiungere i Play-off di C1 e la promozione in B. E’ titolare anche nelle due annate successive nel campionato cadetto. In scadenza di contratto con la società marchigiana viene acquistato ...