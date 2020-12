San Giovanni a Teduccio, sassaiola contro l’auto dei carabinieri: identificati 6 giovani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giovanni a Teduccio (Na) – sassaiola contro l’auto dei carabinieri. E’ accaduto la notte scorsa lungo via Ravello a San Giovanni a Teduccio. Gli autori del gesto criminale sono giovanissimi, sorpresi in strada dai militari nonostante il coprifuoco. Non appena vista la volante, molti dei ragazzi sono fuggiti via, ma alcuni di loro hanno preso dei sassi e lanciati all’indirizzo degli uomini in divisa. I carabinieri sono riusciti ad identificare sei giovani, due dei quali minorenni di 15 e 17 anni, tutti incensurati. Sono stati tutti denunciati per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e sono stati multati per violazioni della normativa anti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Na) –dei. E’ accaduto la notte scorsa lungo via Ravello a San. Gli autori del gesto criminale sonossimi, sorpresi in strada dai militari nonostante il coprifuoco. Non appena vista la volante, molti dei ragazzi sono fuggiti via, ma alcuni di loro hanno preso dei sassi e lanciati all’indirizzo degli uomini in divisa. Isono riusciti ad identificare sei, due dei quali minorenni di 15 e 17 anni, tutti incensurati. Sono stati tutti denunciati per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e sono stati multati per violazioni della normativa anti ...

