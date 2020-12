Natale, lockdown a rate (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A nove giorni dal Natale il governo fatica a decidere sull’introduzione di nuove misure per arginare la curva dei contagi. Dopo aver spiegato che il sistema delle fasce regionali di rischio e il blocco della mobilità fra Regioni (e tra Comuni nei giorni di festa) sarebbero stati la soluzione ottimale per affrontare i giorni di festa, la partita si è riaperta, ma l’incertezza per cittadini, lavoratori e imprese regna sovrana. Come su qualunque altro dossier, l’esecutivo è diviso. Giuseppe Conte ha riunito intorno all’ora di pranzo i capi delegazione dei partiti di maggioranza, insieme ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia, e al momento l’ipotesi prevalente è quella di un lockdown a singhiozzo. La riunione non è stata priva di momenti tesi, e non ha partorito una soluzione. Nel vertice si sono confrontate due linee. La prima di estremo rigore ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A nove giorni dalil governo fatica a decidere sull’introduzione di nuove misure per arginare la curva dei contagi. Dopo aver spiegato che il sistema delle fasce regionali di rischio e il blocco della mobilità fra Regioni (e tra Comuni nei giorni di festa) sarebbero stati la soluzione ottimale per affrontare i giorni di festa, la partita si è riaperta, ma l’incertezza per cittadini, lavoratori e imprese regna sovrana. Come su qualunque altro dossier, l’esecutivo è diviso. Giuseppe Conte ha riunito intorno all’ora di pranzo i capi delegazione dei partiti di maggioranza, insieme ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia, e al momento l’ipotesi prevalente è quella di una singhiozzo. La riunione non è stata priva di momenti tesi, e non ha partorito una soluzione. Nel vertice si sono confrontate due linee. La prima di estremo rigore ...

